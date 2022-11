Minaccia meccanico con la pistola, arrestato

TERMOLI. Aggressione a mano armata in un'officina meccanica a Termoli nella serata di oggi. Un uomo, cliente dell'attività sarebbe entrato in stato alterato dentro l'officina di via Elba minacciando il titolare, di 35 anni, con una pistola. Solo la reazione di quest'ultimo e di un dipendente che sono riusciti a disarmarlo ha evitato il peggio. Subito sul posto è arrivata la polizia che ha arrestato l'uomo, di origini pugliesi.