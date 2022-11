L'affronto, la minaccia e la pistola puntata contro, aggressore in cella per tentato omicidio

TERMOLI. Grande clamore in città per l’aggressione a mano armata avvenuta nella serata di ieri in via Elba, presso una officina meccanica. Vicenda che si è conclusa con l’arresto dell’aggressore, un pugliese residente a Termoli.

Intorno alle 18.45 l’automobilista, che già in passato si era rivolto a questa officina, come avvenuto nella serata di martedì 15 novembre.

Con fare poco educato e arrogante, ha chiesto un intervento urgente sulla vettura. Gli è stato risposto di stare tranquillo che lì non si lavorava in quel modo, ma la sua risposta non è stata né tranquilla e tantomeno educata, i toni delle voci erano alquanto alterate, visto le giuste rimostranze del meccanico per far tenere al personaggio un comportamento più civile, ma costui rispondeva in malo modo e minacciandolo che lo avrebbe sparato, dopo questa minaccia è salito in macchina e se ne è andato.

In officina hanno pensato che quella minaccia fosse stata solo una reazione rabbiosa, ma la pistola l’uomo l’ha presa per davvero, un’arma per uso sportivo, ma col colpo in canna, come è stato accertato dopo l’arresto, avvenuto a opera degli agenti di Polizia del commissariato di Termoli.

Tornato in via Elba, il titolare l’ha affrontato a muso duro, ma il cliente molesto ha estratto la pistola dalla tasca del pantalone, puntandogliela contro.

Momenti tremendi, tra paura e ansia, ma che non hanno impedito al meccanico di provare a dissuaderlo, fino a mettere in pratica le nozioni di autodifesa che ben conosceva, gli si è gettato addosso, tentando di disarmarlo, bloccandogli il polso con cui impugnava la rivoltella.

Subito in suo soccorso è arrivato un dipendente, in due con coraggio, sprezzo del pericolo e prontezza di spirito, molta forza e fatica alla fine sono riusciti a disarmarlo e a immobilizzarlo, ma davvero in quei frangenti di lotta, il rischio che potesse partire un colpo nella colluttazione era altissimo e con conseguenze che non osiamo nemmeno immaginare.

Per fortuna il colpo in canna è rimasto inesploso, allertata una pattuglia della Polizia che era per fortuna in zona e in due minuti gli agenti sono arrivati sul posto e preso in consegna l’aggressore, ammanettato è portato in carcere a Lanciano dopo una notte trascorsa al commissariato, con l’accusa di tentato omicidio, porto abusivo di arma da fuoco e di proiettili dove avrà modo e tempo di riflettere su questo gesto assurdo che poteva causare una tragedia.

Galleria fotografica