Furti e droga: «Dateci una mano a intercettare chi delinque», l'invito dell'Arma alla cittadinanza

L'appello del comandante provinciale dell'Arma Luigi Dellegrazie

TERMOLI. Ururi, Montenero di Bisaccia, San Felice del Molise, sono solo alcune delle località finite di recente nel mirino della microcriminalità o di bande più “attrezzate”, furti in abitazione, per non parlare di quelli d’auto che da mesi creano scompiglio sulla costa. Per contrastarli serve la collaborazione dei cittadini.

I video privati, ad esempio, sono di enorme aiuto contro il fenomeno dei furti che vengono commessi sul nostro territorio, lo ha ribadito ieri il comandante provinciale dell'Arma, Luigi Dellegrazie, a margine della conferenza stampa convocata per illustrare i contenuti dell'operazione antidroga "Le Stradelle".

L'esempio di efficacia della sinergia tra istituzioni e cittadinanza viene dai due banditi a volto coperto individuati a Ururi, località bersagliata dai colpi negli ultimi tempi, come abbiamo riportato più volte, proprio da una telecamera installata in centro.

La coppia di ladri si aggirava nei pressi di alcune abitazioni. «Noi vogliamo intercettare tutti i sospetti, dateci una mano», l'appello del comandante Dellegrazie, che sottolinea come la presenza di due loschi figuri a volto coperto intorno a delle case alle 19 di sera deve ingenerare sospetto nella comunità e da qui segnalare alle forze dell'ordine.

Non solo per i furti, come avvenuto in occasione dell'ultima operazione antidroga, è stata proprio la cittadinanza a isolare i soggetti finiti nelle maglie della giustizia, che spacciavano droga ai minorenni.