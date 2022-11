Alcolizzato cronico scatena l'inferno picchiando e insultando moglie e figli

CAMPOBASSO. Ancora un provvedimento di natura cautelare per maltrattamenti in famiglia, vera piaga sociale sul territorio.

Nei giorni scorsi, a Campobasso, personale della locale Squadra Mobile ha dato esecuzione a un'ordinanza per l'applicazione dell'allontanamento dalla casa familiare, a carico di un cittadino italiano, emessa dal gip del Tribunale su richiesta della Procura.

La misura in questione è stata applicata a un uomo dedito all'abuso di alcool, motivo per cui, in passato, è stato seguito presso un’idonea struttura da cui sovente si è allontanato interrompendo il percorso di recupero; è gravemente indiziato del reato maltrattamenti nei confronti dei familiari conviventi.

L'uomo da molti anni sarebbe solito ingiuriare, offendere umiliare e denigrare la propria moglie e i propri figli, i quali, fin da piccoli, consideravano lo stato di alterazione psicofisica del padre come una cosa del tutto normale del vivere quotidiano. Lo stesso era solito, inoltre, mettersi alla guida in stato di ubriachezza e, quando i familiari intervenivano affinché non guidasse, reagiva insultandoli e picchiandoli.

Lo stesso, soprattutto negli ultimi tempi, oltre a umiliare e offendere i propri familiari è arrivato a picchiarli, scagliando contro di loro ciò che gli capitava sotto mano; diversi, per tali ragioni, sono stati gli interventi delle forze dell'ordine. La vicenda in questione, rappresenta una tipologia delittuosa sempre più frequente e il cui contrasto capillare, tra gli obiettivi della Procura del capoluogo, doveroso e necessario anche al fine di prevenire pin gravi reati, tanto è vero che nell'anno in corso numerosi sono stati i fascicoli di reato ricadenti nell'ambito del cosiddetto "Codice Rosso", trattati dalla sezione specializzata della Squadra Mobile di Campobasso.