Camion carico di pellet si ribalta a Larino

LARINO. Camion carico di pellet si ribalta in contrada Monte a Larino, rendendo necessario l’intervento dei Vigili del fuoco del distaccamento di Santa Croce di Magliano e dei Carabinieri della compagnia frentana.

Un incidente provocato, probabilmente, dalle cattive condizioni del manto stradale, che hanno reso difficile l’attraversamento della sede viaria, fino a che il mezzo pesante è finito nella cunetta, coricandovisi di lato.

L’uscita di strada è avvenuta intorno alle 13. Per fortuna il camionista, residente a Jelsi, è riuscito a uscire dalla cabina di guida da solo, restando illeso, e chiedendo subito soccorso. Tra i primi ad arrivare sul posto proprio i clienti a cui avrebbe dovuto consegnare il materiale.

Le operazioni per rimettere sulla sede stradale il mezzo sono ancora in corso sembra sia necessario l’intervento di una gru mentre con alcuni trattori si sta mettendo in sicurezza il carico destinato, operazioni che dureranno un po’.

