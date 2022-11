Schillaci: revisione dell'isolamento Covid con decreto, intanto risale l'incidenza

TERMOLI. Il ministro della Salute Orazio Schillaci, atteso a breve nel Molise, alla cerimonia d'inaugurazione dell'anno accademico UniMol, anticipa oggi che sulla revisione dell'isolamento per il Covid «non ci sarà una semplice ordinanza, ma un decreto, perché bisogna modificare una legge, quindi ci vorrà qualche giorno».

«Abbiamo le idee chiare sul protocollo, con 5 giorni di isolamento per gli asintomatici e per chi non ha una malattia virulenta. Alla data del 16 novembre, nel corso dell'attuale campagna vaccinale contro il Covid, in Italia sono state somministrate oltre 142milioni di dosi».

Schillaci riferisce alla Camera: «Il ciclo vaccinale è stato completato da oltre 48 milioni di persone, pari al 90,2% della popolazione over 12. La prima dose di richiamo, il booster, è stata effettuata dall'84,54% della popolazione oggetto di dose addizionale. La seconda dose booster è stata somministrata al 24,5% della popolazione».

Inoltre sui dati Covid, spiega Schillaci, «non abbiamo oscurato nulla, farli vedere ogni settimana significa una statistica migliore e anche che i dati ci sono. Evidentemente qualcuno ha interesse a utilizzare i dati del ministero della Salute per farci qualcosa che gli ritorna utile, non di istituzionale».

«Ciò che conta non sono i dati sull'incremento dei casi, conta la pressione che c'è sugli ospedali in termini di posti letto di ricoveri ordinari e terapia intensiva, queste ultime sono aumentate ma ampiamente sotto la soglia di allarme. Lo continuiamo a valutare». (Fonte Regioni.it)

Intanto, come ogni venerdì, è stata resa nota la tendenza del Covid attraverso la cabina di regia dell'Istituto superiore di sanità.

Ecco i dati principali emersi dalla cabina di regia:

Sale l’incidenza settimanale a livello nazionale: 353 ogni 100.000 abitanti (11/11/2022 -17/11/2022) vs 307 ogni 100.000 abitanti (04/10/2022 -10/11/2022).

Nel periodo 26 ottobre–08 novembre 2022, l’Rt medio calcolato sui casi sintomatici è stato pari a 0,88 (range 0,74-1,19), in leggero aumento rispetto alla settimana precedente ma al di sotto della soglia epidemica. L’indice di trasmissibilità basato sui casi con ricovero ospedaliero aumenta e si trova appena sotto la soglia epidemica: Rt=0,96 (0,93-1,00) all’08/11/2022 vs Rt=0,84 (0,81-0,87) all’ 01/11/2022.

Il tasso di occupazione in terapia intensiva sale al 2,5% (rilevazione giornaliera Ministero della Salute al 17 novembre) vs il 2,0% (rilevazione giornaliera Ministero della Salute al 10 novembre). Il tasso di occupazione in aree mediche a livello nazionale sale all’11,0% (rilevazione giornaliera Ministero della Salute al 17 novembre) vs il 10,0% (rilevazione giornaliera Ministero della Salute al 10 novembre).

Una Regione è classificata a rischio alto per molteplici allerte di resilienza ai sensi del DM del 30 aprile 2020; dodici sono a rischio moderato e 8 classificate a rischio basso. Undici Regioni/PPAA riportano almeno una allerta di resilienza. Due Regioni/PPAA riportano molteplici allerte di resilienza.