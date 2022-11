Tomba profanata al cimitero, «Sono soltanto dei vigliacchi»

TERMOLI. Tomba profanata al cimitero di Termoli. Una vergogna. A segnalarlo la figlia della donna defunta.

Distrutta la pietra e, probabilmente con un pugno, danneggiata anche la foto, la figlia con voce rotta dal pianto di rabbia ci racconta l'episodio: «Sono stata costretta 10 giorni a casa per il Covid e non sono potuta andare al cimitero per le mie consuete visite, sono tornata questa mattina dopo la guarigione e con mio sommo dolore ho trovato la tomba di mamma in queste condizioni ed anche una tomba a fianco danneggiata.

Ho chiamato il personale per avere se possibile qualche spiegazione sull'accaduto ma loro non sono stati in grado di darmene.

A questo punto, farò dei miei passi per scoprire chi si possa essere macchiato di questo atto schifoso questa gentaglia non ha pietà nemmeno per i morti, siamo proprio arrivati a raschiare il fondo, se per sfogare le proprie fobie si arriva a compiere gesti di profanazione di tombe di poveri morti che fanno male a nessuno, sono davvero adirata, anzi schifata contro questi autentici vigliacchi, chiamarli delinquenti sarebbe fargli un complimento».

Galleria fotografica