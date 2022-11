Renault Clio si ribalta in via del Mare, ferita la donna al volante

TERMOLI. Percorre il tratto di via del Mare al volante della sua Renault Clio e per cause al vaglio delle forze dell'ordine, intervenute sul posto, si è ribaltata con la macchina, finita per coricarsi a 180 gradi. Un volo pauroso, che per fortuna, pare non abbia causato conseguenze di rilievo per la donna alla guida, una 43enne. In ogni caso è stata trasferita al Pronto soccorso dell'ospedale San Timoteo.

Sul posto gli agenti di Polizia stradale di Termoli, i Vigili urbani, il 118 Molise coi volontari della Misericordia in ambulanza e i Vigili del fuoco del distaccamento di Termoli, che hanno messo in sicurezza il veicolo e il tratto di strada, chiude per permettere le operazioni medesime.