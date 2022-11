L'allarme cinghiali: presenze sempre più fitte e attraversamenti pericolosi

Termoli: via degli Abeti, 21 novembre, ore 18:45, un grosso cinghiale attraversa la strada

TERMOLI. Le cronache sono piene di segnalazioni riferite alla proliferazione dei cinghiali sul territorio cittadino. In questa foto, scattata lo scorso 14 novembre, in via delle Viole, intorno alle 17, si vede un intero branco che si sposta nella zona residenziale di Colle Macchiuzzo, non nuova alla presenza di ungulati, che trovano riparo nella zona verde che da quel quartiere arriva a San Pietro.

Ma le insidie sono soprattutto a carico degli automobilisti, come dimostrano gli incidenti sempre più frequenti, causati dall'attraversamento della sede stradale, non ultimo quello di ieri sera tra Rotello e Santa Croce di Magliano.

Sempre nella serata di ieri, lunedì 21 novembre, un nostro lettore ha documentato un pericoloso attraversamento in via degli Abeti, la strada che da contrada Casa la Croce arriva a Difesa Grande, anche qui con numerosi insediamenti abitativi, immagini filmate alle 18.45.