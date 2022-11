Furti in abitazione, scatta anche l'aggressione

MONTENERO DI BISACCIA-MAFALDA. Continuano i furti nella zona di Montenero di Bisaccia e, stavolta, anche a Mafalda.

I topi d’appartamento hanno fatto visita ad alcune abitazioni nel pomeriggio di oggi, martedì 22 novembre.

A Mafalda hanno preso di mira due zone del paese, abbastanza vicine tra loro, le case di nuova costruzione accanto allo stadio e alcune abitazioni in via Trignina.

Intorno alle sei di pomeriggio, quasi all'imbrunire, avevano già fatto perdere le proprie tracce, non prima di aver fatto razzia di oro, preziosi e argento. I ladri hanno fatto irruzione dal retro di una casa, approfittando dell’assenza dei proprietari. Hanno prima forzato la persiana e poi la finestra. Una volta all'interno hanno rovistato come al solito dappertutto, portando via diversi oggetti d'oro e anche d'argento, ma lasciando due orologi di qualità.

Più drammatica e potenzialmente pericolosa la dinamica di un altro episodio. La proprietaria era uscita da poco e si trovava da una vicina di casa quando i ladri, sempre scegliendo il meno visibile retro dell'abitazione, sono entrati. Quando la donna è tornata si è subito accorta che c'era qualcuno e ha chiamato un vicino. I ladri accorgendosi di essere stati sorpresi sono fuggiti facendo perdere le proprie tracce, ma non prima di aver portato via dei contanti e altri preziosi. Il rientro inatteso della proprietaria, tuttavia, ha evitato che rubassero anche l'argenteria di casa, sulla quale stavano mettendo mano prima di fuggire.

Secondo indiscrezioni, infine, ci sarebbero stati dei furti in appartamento anche a Montenero oggi pomeriggio. Non si hanno dettagli dell'accaduto, ma in un caso ci sarebbe stato un incontro ravvicinato tra il proprietario di casa e ladri, tant'è che uno di questi avrebbe sferrato un pugno al malcapitato. Difficile che si tratti della stessa banda poiché a Montenero i fatti sarebbero accaduti intorno alle sei del pomeriggio. Ma in questo caso a destare l'allarme è la frequenza degli episodi.