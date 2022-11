Vandalizzata l'auto della Guardia medica a San Severo

SAN SEVERO. Medici eroi? A San Severo: No! Vandalizzata l’autovettura del medico di guardia al quartiere San Berardino Interrotto per ore un pubblico servizio La richiesta urgente di visita domiciliare al servizio di Guardia Medica, in piena notte, parte da un quartiere “difficile” della città di San Severo. Dopo qualche esitazione e la richiesta vana alle Forze dell’ordine di una scorta, il medico esegue la visita richiesta.

Al termine l’amara sorpresa: autovettura vandalizzata e fuori uso con tutte le ruote “a terra”! Ulteriore richiesta, senza esito, di aiuto alle Forze di Polizia e poi interminabili ore di attesa, in un contesto evidentemente ostile e pericoloso, da parte di due sanitari prima che giunga un carro attrezzi per la rimozione del mezzo.

È assurdo quanto è successo l’altra notte a San Severo ai medici del servizio di Continuità Assistenziale – ha affermato il presidente dell’Ordine dei Medici Chirurghi e Odontoiatri della provincia di Foggia, Pierluigi De Paolis – soli, offesi e allo sbaraglio, abbandonati al proprio destino, mentre un servizio di pubblica utilità veniva interrotto per ore”.

“Preoccupa tutti e fa riflettere che in situazioni così particolari e delicate nessuna Istituzione riesca ad assicurare condizioni di dignità e sicurezza a professionisti chiamati a dare risposte ai bisogni di salute della popolazione – ha aggiunto il dottor De Paolis – sono profondamente amareggiato : pervengano ai colleghi i sentimenti di solidarietà e di vicinanza della famiglia dei medici ed auspico che a me si associ anche la cittadinanza di San Severo, senz’altro indignata per l’accaduto.”