Soccorso alpino è stato impegnato nelle ricerche dell'anziano a San Martino in Pensilis

SAN MARTINO IN PENSILIS. Impegnato anche il Corpo nazionale soccorso alpino e speleologico nelle ricerche dell'anziano che si era allontanato dalla casa di riposo a San Martino in Pensilis.

Il Cnsas è stato allertato nella tarda serata di ieri per la scomparsa di un anziano allontanatosi dalla casa di riposo di San Martino in Pensilis. Una squadra è immediatamente partita per portarsi sul posto.

Verso le due di notte, fortunatamente, l'anziano è stato ritrovato da una pattuglia dei Carabinieri sul ciglio dell'arteria stradale che da San Martino in Pensilis conduce a Portocannone, in apparenti buone condizioni di salute.

L'anziano è stato comunque affidato alle cure dei sanitari della postazione territoriale del 118 di Campobasso che nel frattempo era giunta sul posto.