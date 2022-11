Rubano il van dei Giovani, «Prima l'incendio e ora il furto»

SAN MARTINO IN PENSILIS. Giornate impegnative per i Carabinieri di San Martino in Pensilis. Blitz antidroga, persone scomparse e anche furti, come quello denunciato dal carro dei Giovani, con altrettanta evidenzia social data da Michele Brovida. Rubato il van biancoceleste. Sul furto del mezzo, avvenuto a casa di un amico, dove viene tenuto solitamente, è ora al centro dell’attenzione dei militari dell’Arma. Stamani l’amara sorpresa.

«Dopo averci bruciato la paglia, ci mancava pure questa, ci hanno rubato il van dove portiamo i buoi quando facciamo le prove, è una vergogna, se qualcuno ha visto qualche movimento può avvisarci».