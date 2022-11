Strage di cinghiali sulla statale 87, auto distrutta: l'ennesimo incidente

LARINO. Effetto domino, è quello per cui a seguire una notizia se ne avvicendano altre, dello stesso tenore o settore.

L'esempio sull'emergenza cinghiali è palese, incidenti, segnalazioni, foto e filmati, ne hanno catturato in questa settimana e nella precedente la proliferazione degli ungulati sul territorio bassomolisano.

Così anche all'alba di oggi, con un anziano residente a San Martino in Pensilis, in viaggio sulla statale 87 in direzione Termoli, dopo lo stabilimento Riveco, che al volante della sua auto si è scontrato con un branco di cinghiali, abbattendone almeno 3. La sua macchina è stata danneggiata in modo sensibile, per fortuna il conducente è rimasto illeso.

L'ennesimo caso di attraversamento finito nel sangue per la fauna selvatica, con gravi rischi per gli automobilisti in transito. Circolazione rallentata e intervento dei Carabinieri della compagnia di Larino e degli operai dell'Anas. Le carcasse saranno rimosse dopo l'ispezione veterinaria che viene compiuta dall'Asrem, che valuta anche l'eventuale infezione da peste suina dei capi morti dopo l'impatto.

Un altro cinghiale è stato investito e ucciso in territorio di Petrella Tifernina, sempre nelle ultime ore.