Scontro tra auto e trattore a Chieuti, due feriti

CHIEUTI. Incidente stradale sulla strada che collega Chieuti a Serracapriola. Il fatto è successo poco prima delle 18, quando si è verificato un violento tamponamento tra una Opel Meriva e un trattore che procedevano nello stesso senso di marcia.

Ad avere la peggio è stato il conducente del veicolo che, a seguito dell'esplosione dell'airbag, ha riportato la frattura del setto nasale: è stato trasportato tramite ambulanza a Casa Sollievo della Sofferenza per le cure del caso. Lieve malore, dovuto probabilmente allo spavento, per l'agricoltore, medicato sul posto dagli operatori del 118. Sul posto, i carabinieri per i rilievi e gli accertamenti del caso.