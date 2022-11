Si ribalta auto a San Martino, quattro feriti

SAN MARTINO IN PENSILIS. Un altro incidente stradale è avvenuto oggi, in serata, nell'agro di San Martino in Pensilis. Un'autovettura si è ribaltata nel tratto di strada prossimo al ristorante "La Carrese".

Due persone che si trovavano nell'abitacolo sono rimaste incastrate e sul posto si è reso necessario l'intervento dei Vigili del fuoco del distaccamento di Termoli, assieme al 118 Molise e ai Carabinieri della locale stazione.

Una giornata davvero assurda, anche in questo caso si tratta di operai provenienti dal San Severo. Quattro le persone ferite. Sul posto due ambulanze.