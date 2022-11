Tragedia sulla statale 16, nessuna autopsia sulle vittime: domenica i funerali congiunti

SAN SEVERO. Una scelta naturale, quella di celebrare i funerali dei tre operai deceduti nel tragico schianto avvenuto ieri sulla statale 16 nella stessa funzione religiosa.

La Procura ha disposto il dissequestro delle salme e la restituzione ai familiari, senza prevedere l'autopsia su alcuno dei tre, limitandosi ad acquisire i referti delle ispezioni cadaveriche compiute dal medico legale.

Per questo, domani pomeriggio, alle 16, ci saranno i funerali di tutti e tre, sempre in cattedrale.

Francesco Pio Ciavarella (22 anni), il 48enne Salvatore Ferrara e il 39enne Donato Nardella riceveranno la benedizione per salire in cielo, vittime di un destino così infausto, mentre tornavano a San Severo dopo il lavoro, che come idraulici stavano svolgendo nel Molise. Il loro furgoncino si è schiantato contro con un camion, al km 608 della statale 16, non dandogli scampo.