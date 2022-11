Brucia una Audi A4 station wagon a San Giacomo degli Schiavoni

SAN GIACOMO DEGLI SCHIAVONI. Un modello datato di Audi A4 station wagon blu è andato in fumo nella serata di oggi. Il rogo è divampato nella zona artigianale di San Giacomo degli Schiavoni e sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco del distaccamento di Termoli, già in zona per un altro piccolo allarme, scaturito da una canna fumaria.