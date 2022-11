Furti in abitazioni, Montenero presa di mira dai ladri

MONTENERO DI BISACCIA. Continuano incessanti i furti a Montenero di Bisaccia. La comunità è presa di mira dai ladri e questo modus operandi sta destando molte preoccupazioni.

Nel tardo pomeriggio di ieri, domenica 27 novembre, sempre nel tardo pomeriggio intorno alle 18, nella zona vicina alla chiesa di san Paolo, i ladri hanno preso di mira un'abitazione, nella quale si sono introdotti arrampicandosi sul canale e forzando una finestra. Una volta all'interno hanno rubato oggetti d'oro e d'argento, per poi far perdere le proprie tracce. I proprietari non erano in casa, per loro l'amara sorpresa al rientro per ora di cena.

Episodi che stanno turbando non poco la pace in un paese dove sono sempre avvenuti i furti, ma non con cadenza quasi giornaliera. La facilità con cui si arrampicano sui pluviali discendenti, senza che si stacchino i collari che li assicurano al muro, fa pensare che si tratti di giovani magri e agili. Aspetto, questo, per altro confermato da diversi testimoni che li hanno visti scappare in altre occasioni.

L'invito delle Forze dell'ordine è di segnalare situazioni sospette, come auto o persone, sarà cura degli agenti controllare.