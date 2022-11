Persona a terra soccorsa dalla Polizia di Stato

TERMOLI. Un soccorso a persona, quello compiuto dagli agenti del commissariato di Termoli nella serata di oggi, all'inizio di via Corsica, poco dopo la rotatoria che prosegue per via Abruzzi.

Un uomo era a terra e subito i poliziotti sono portati sul posto, allertando il 118, poi intervenuto con l'equipe medica e i volontari della Misericordia in ambulanza.