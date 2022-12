Schianto in auto all'ingresso della galleria, 60enne resta ferito

CAMPOBASSO. Stamane, un 60enne per cause da accertare, perde il controllo della propria auto finendo la sua corsa contro l'ingresso della galleria Vazzieri in Campobasso.

Coadiuvata dalla presenza del personale medico del 118, la squadra dei Vigili del Fuoco del Comando cittadino ha effettuato manovre di estricazione del malcapitato dall'abitacolo dell'auto.

Presenti in loco ciascuno per la propria competenza Carabinieri, Polstrada, carro attrezzi. La strada è stata parzialmente chiusa al traffico, il tempo necessario alle operazioni di messa in sicurezza e rimozione veicolo.