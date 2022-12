Evade da una comunità di recupero e torna a casa, arrestato

ABRUZZO-MOLISE. Non gradiva la sede assegnata per espiare la misura degli arresti domiciliari decidendo così di evadere.

Gia’ tratto in arresto mesi addietro da parte dei militari del Norm della Compagnia Carabinieri di Lanciano per avere commesso nel centro frentano alcune rapine presso esercizi commerciali e per le quali era in detenzione presso la casa circondariale di Teramo gli veniva concessa la misura degli arresti domiciliari presso un centro comunitario residenziale di recupero per tossicodipendenti esistente nella città di Termoli.

Da quel centro, giunto giorni addietro e dopo avere trascorso solo qualche óra di permanenza decideva, non gradendo la sede, di darsi alla macchia facendo pertanto perdere le proprie tracce.

A seguito di tale allontanamento e dalla successiva segnalazione per evasione da parte dei paritetici colleghi della Compagnia Carabinieri di Termoli il personale del Norm della Compagnia di Lanciano si attivava sul territorio al fine di rintracciarlo.

In effetti nella tarda mattinata di ieri, 30 novembre, militari dell’aliquota operativa avendo percepito movimenti sospetti all’interno dell’abitazione già in uso al soggetto irrompevano all’interno dell’appartamento dove rinvenivano appunto la presenza del ricercato.

Dichiarato in arresto e giudicato per direttissima nella stessa giornata è stato posto agli arresti domiciliari presso una struttura di recupero.