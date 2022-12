Automobile investe due donne nel capoluogo

CAMPOBASSO. In serata due anziane signore sono state investite da un'autovettura. L'incidente è avvenuto in via XXIV maggio, a Campobasso. Le due donne sono state trasportate con urgenza al Pronto soccorso dell'ospedale Cardarelli dal personale medico del 118 e dalla Croce rossa con due ambulanze. Sul posto anche i Vigili del fuoco del comando provinciale.

Sul posto pattuglie di Carabinieri e Vigili urbani, ciascuno per la propria competenza.