Scontro tra due auto in via Firenze, uno dei veicoli si ribalta

Incidente stradale in via Firenze

TERMOLI. Vigili del fuoco del distaccamento di Termoli, equipe medica del 118 coi volontari della Misericordia di Termoli in ambulanza e Carabinieri della compagnia di Termoli intervenuti nella serata di oggi, all'ora di cena, in via Firenze, a causa di uno scontro tra due autovetture, che ha causato il ribaltamento di una delle due vetture coinvolte.

Due le persone rimaste ferite, trasportate al Pronto soccorso dell'ospedale San Timoteo di Termoli, coi militari dell'Arma a occuparsi dei rilievi e a disciplinare la circolazione, mentre gli uomini del 115 hanno messo in sicurezza sede stradale e veicoli incidentati.

Galleria fotografica