In fiamme l'auto del sindaco di Vasto Francesco Menna

VASTO. Momenti di paura questa sera in centro a Vasto dove è andata in fiamme la macchina del Sindaco Francesco Menna.

È accaduto intorno alle 23 in una traversa di via Smargiassi. L' auto era posteggiata a poca distanza dalla sua abitazione. Ad andare in fiamme una Fiat 500 L.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco di Vasto, Polizia e Carabinieri.

Da verificare l'origine del rogo, si sospetta possa trattarsi di dolo.

GUARDA LA DIRETTA:





Galleria fotografica