Ladri con passamontagna in azione sulla costa

TERMOLI. Una domenica sera che da festosa si è trasformata in un incubo per un capofamiglia, reduce da un impegno sportivo, peraltro costellato da successo.

Almeno in 4, o forse 5, secondo le testimonianze acquisite, sono coloro che hanno provato (e in parte sono riusciti) a razziare alcuni appartamenti in una zona periferica, a Nord di Termoli.

In un caso un proprietario ha scacciato, per così dire, le presenze indesiderate, dileguatesi nell’oscurità, ma a chi in casa non c’era ancora non è andata così bene, tutt’altro.

Senza segni di effrazione per intrufolarsi all’interno, ma con cassaforte forzata e cassetti rovistati, sono spariti 1.500 in contanti e diversi preziosi.

Il furto in abitazione è stato commesso da banditi con passamontagna, quindi un manipolo organizzato e per nulla sprovveduto, con la manolesta di turno e i pali ad attendere al di sotto di un balcone.

Furto denunciato dal proprietario alla Polizia, dopo l’amarissima scoperta nel rientrare nel proprio appartamento.