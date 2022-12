Pediatra storico in paese, Montenero piange Giovanni Moretta

MONTENERO DI BISACCIA. Lutto a Torrebruna e Montenero di Bisaccia per la scomparsa del dottor Giovanni Moretta. Aveva 68 anni, da qualche settimana era ricoverato al Cardarelli di Campobasso per alcune complicazioni. Questa mattina purtroppo il pediatra è deceduto.

Lo stimato professionista lascia gli zii Domenico, Camillo e Pasquale; le zie Rosa, Elvira, Annunziata e Lorena.

I funerali si terranno giovedì 8 dicembre alle ore 15 nella Chiesa Madre della Trasfigurazione di N.S.G.C.

Classe 1954, Moretta è arrivato a Montenero nei primi anni Ottanta. Prima di allora la cura dei più piccoli era affidata quasi esclusivamente al medico di famiglia. Per Montenero è stato il pediatra.

L'allora giovane dottore in tanti anni è praticamente entrato in tutte le case monteneresi e del circondario, perché era un professionista alla vecchia maniera: la visita si fa andando dal paziente, a tastargli letteralmente il polso. Nel suo caso i pazienti erano lattanti e adolescenti, perché è capitato spesso e volentieri che i genitori abbiano voluto tenere i figli sotto la sua assistenza fino al limite consentito di quattordici anni. Moretta non si fermava mai neanche col maltempo.

Montenero oggi perde un grande uomo e professionista.

