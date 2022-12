Branco di otto cinghiali da 20 giorni sotto casa, «Non sappiamo più cosa fare»

TERMOLI. In via delle Dalie 40, e non è certo una novità, come abbiamo documentato più volte in passato, c'è un branco di otto cinghiali che staziona ormai da tre settimane. «Non sappiamo davvero più cosa fare - ha sottolineato chi abita proprio in quel numero civico - noi stiamo diventando ostaggi della paura, di trovarci gli animali selvatici davanti al cancello di casa, siamo costretti a gettare la spazzatura solo al mattino, e per uscire abbiamo il patema d'animo. Tutto questo è assurdo. Pensare di non poter uscire per evitare spiacevoli incontri».