Autovettura si infila sotto al tabellone pubblicitario

TERMOLI. Intervento notturno dei Carabinieri, con due gazzelle, oltre al carro attrezzi, tra via Martiri della Resistenza e piazza Donatori di Sangue.

Una station wagon si è letteralmente infilata sotto a un tabellone pubblicitario, per cause al vaglio dei militari, intervenuti sul posto sia per dare assistenza che disciplinare la circolazione e permettere le operazioni di recupero della vettura.

L'incidente è avvenuto intorno alle 3.

