Si spaccia per agente e allarma i residenti in viale Padre Pio

TERMOLI. Presenze sospette sul territorio del basso Molise e sulla costa, sempre più frequenti. Le forze dell’ordine invitano a segnalare senza indugio eventuali “loschi figuri” che possano risultare pericolosi socialmente.

È quanto avvenuto anche nel tardo pomeriggio di venerdì scorso, nella zona compresa tra l’ospedale San Timoteo e contrada Casa la Croce.

In viale Padre Pio si aggirava un uomo che si spacciava per poliziotto e chiedeva informazioni per cercare un carrozziere.

I residenti si sono allarmati e hanno anche “pattugliato” per proprio conto la zona, battendola a tutela delle proprie abitazioni.

Il “sospetto” si è poi allontanato alla guida di una Renault Clio di colore scuro.