Auto finisce contro il guardrail sull'A14, intervengono i Vigili del fuoco

TERMOLI. Incidente stradale sulla carreggiata Sud dell'A14 dove, per cause ancora in corso di accertamento, un veicolo è finito contro nil guardrail. Il fatto è successo a due km circa dal casello di Lesina-Poggio Imperiale, dove si registrano al momento, code e rallentamenti di circa 1 km.

Non si conoscono le condizioni dei coinvolti. Sul posto è stato necessario l'intervento dei Vigili del fuoco del distaccamento di Termoli e della polizia autostradale di Vasto Sud, competente in quel tratto di strada.