Inchiesta della Procura distrettuale in carcere, blitz con 200 tra agenti e Carabinieri

LARINO. Una notte davvero movimentata quella appena trascorsa in contrada Monte Arcano, e precisamente all’interno dell’istituto di reclusione. Stando alle notizie raccolte, dopo un briefing nella caserma Carabinieri di via De Rosa, circa duecento militari appartenenti all’Arma dei Carabinieri e al nucleo centrale di Polizia penitenziaria di Roma, hanno fatto irruzione all’interno della struttura carceraria coadiuvati anche da unità cinofile.

Alla base dell’operazione, l’inchiesta portata avanti dalla direzione distrettuale antimafia di Campobasso per associazione a delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti che coinvolgerebbe, non soltanto soggetti reclusi nel penitenziario frentano, ma anche alcuni funzionari e sembra la stessa direttrice Rosa La Ginestra. La cui eventuale iscrizione nel registro degli indagati sarebbe comunque atto dovuto per il ruolo che ricopre e soprattutto atto di garanzia nei suoi confronti.

I militari provenienti anche dalle tredici stazioni della compagnia di Larino hanno compiuto perquisizioni all’interno della struttura di detenzione, visitando anche gli uffici amministrativi. Al momento non si conoscono i particolari della vicenda, ma sembra che in alcuni ambienti le perquisizioni abbiano dato esiti positivi.