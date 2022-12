Blitz nel carcere di Larino, Di Giacomo: «Fatto sconcertante, si faccia chiarezza»

LARINO. Sull'operazione-perquisizione in carcere a Larino interviene il segretario del Sindacato di Polizia Penitenziaria, Aldo Di Giacomo. “L’imponente operazione la scorsa notte di perquisizione nel carcere di Larino per impiego di forze e mezzi, modalità di esecuzione, senza precedenti e forse con queste caratteristiche in rari casi di penitenziari italiani, non può che lasciare sconcertati chi conosce bene le carceri molisane. Per questa ragione si richiedono comunicazioni ufficiali e rapide indagini senza alimentare false e dannose notizie. Per la nostra conoscenza della direttrice e del comandante ci sentiamo di escludere responsabilità dirette ma in ogni caso proprio nel loro interesse e in quello del Corpo Penitenziario sollecitiamo celerità di indagine. Al momento non ci risultano indagati tra il personale. Siamo certi che la magistratura chiarirà i fatti”.