La Cgil Molise ricorda il "sindacalista" Giovanni Minicozzi

CAMPOBASSO. «La scomparsa di Giovanni Minicozzi lascia un vuoto incolmabile all’interno del nostro Molise. La delegazione molisana che oggi era presente alla manifestazione di Pescara in occasione dello sciopero regionale abruzzese, è rimasta sconvolta nell’apprendere la triste notizia. Giovanni è stato dirigente della categoria dei trasporti, Segretario della Camera del Lavoro di Campobasso e membro della Segreteria Regionale della CGIL Molise. Quattro anni orsono, in occasione della mia elezione a Segretario Generale della Camera del Lavoro del Molise, porgendomi gli auguri e annunciandomi che mi avrebbe “iniziato” da Segretario alle trasmissioni televisive, mi disse, con la solita ironia e con il solito sorriso, che “gli avevo rubato il posto”.

I compagni e le compagne della CGIL del Molise e della CGIL Abruzzo Molise, ricordando con affetto Giovanni sia per l’impegno sindacale che per il contributo straordinario che ha dato da cronista instancabile a tutte le vicende e le ingiustizie che hanno caratterizzato soprattutto i settori del lavoro martirizzato nel nostro Molise, si stringono attorno a familiari e amici in un ideale abbraccio fraterno». Lo ricorda così Il Segretario Generale della Cgil Molise Paolo De Socio.