Principio d'incendio a una caldaia, Vigili del fuoco intervengono a San Giacomo

SAN GIACOMO DEGLI SCHIAVONI. Vigili del fuoco del distaccamento di Termoli ancora in azione nella serata di ieri, in via Tevere, a San Giacomo degli Schiavoni, dopo che nella mattinata erano stati impegnati poco oltre, in prossimità del centro abitato di Guglionesi.

Stavolta, alla centrale operativa del 115 è stata segnalato un principio d'incendio scaturito da una caldaia e questo, chiaramente, aveva destato allarme all'interno dell'abitazione.

Il tempestivo intervento della squadra dei Vigili del fuoco adriatica ha permesso di scongiurare pericoli e mettere in sicurezza l'impianto.