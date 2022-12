Bruciano cartoni a Pozzo Dolce, intervengono i Vigili del fuoco

TERMOLI. Ancora Vigili del fuoco del distaccamento di Termoli in movimento nella tarda serata di ieri. La squadra in turno del 115 è intervenuta nella zona di Pozzo Dolce, a causa dell'incendio di alcuni cartoni lasciati abbandonati in quel luogo dove il degrado, purtroppo, è all'ordine del giorno. Intervento simile a quello compiuto qualche settimana fa in contrada Porticone, dove bruciarono alla stessa maniera altri cartoni.