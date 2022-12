Cede parte del manto stradale sulla banchina, tratto interdetto al porto di Termoli

TERMOLI. Il porto di Termoli mostra i segni del tempo e le criticità strutturali. Nuovo pezzo di banchina interdetto nel bacino termolese.

Ieri il sopralluogo eseguito dal personale dipendente unitamente a un funzionario della Regione Molise, che ha evidenziato il parziale cedimento del manto stradale sulla banchina, che ha interessato anche parte dell’area insistente sull’intersezione con la banchina del molo Nord-Est.

È stato ritenuto necessario interdire anche l’area demaniale marittima in intersezione con il Molo Nord/Est, interessata anch’essa dall’evento, al fine di poter permettere gli opportuni accertamenti e verifiche nonché il successivo ripristino dei tratti di banchina interessati dallo sgrottamento, per salvaguardare la pubblica incolumità e permettere il regolare svolgimento delle attività portuali.

Con decorrenza da ieri e fino al completo ripristino, l’area demaniale marittima della testata del 2° braccio Molo Nord con l’intersezione del molo Nord-Est del porto di Termoli, per un’ampiezza di circa 55 metri, cosi come meglio evidenziata nelle immagini sotto riportate, è interdetta al transito ed alla sosta sia essa pedonale che veicolare come indicato nell’apposita segnaletica stradale provvisoria.

La Regione Molise e l’Autorità di Sistema dell’Adriatico Meridionale, ognuno per quanto di propria competenza, avranno cura di disporre un intervento tecnico teso a segnalare in modo idoneo l’interdizione.

Galleria fotografica