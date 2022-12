Ponte dello sceriffo, parlano i sindaci interessati: "E' ora di far qualcosa"

GUGLIONESI. Il “Ponte dello sceriffo” rappresenta uno snodo strategico per gli spostamenti della regione, soprattutto del basso Molise.

Di questo si è parlato ieri in un incontro presso la sala consiliare del comune di Guglionesi, alla presenza dei sindaci e degli assessori dei comuni convolti da questa chiusura.

Il ponte dall’agosto 2018 non è più transitabile per gli autobus di linea che si recano nei nuclei industriali di Termoli e Val di Sangro, nonché quelli della tratta Campobasso-Termoli che salivano fino alla piazzola realizzata nelle vicinanze per facilitare la salita e la discesa in sicurezza dei passeggeri.

«La situazione non è più sostenibile e i cittadini sono stanchi- ha dichiarato il sindaco di Guglionesi Mario Bellotti- ed hanno ragione. Tutti gli automezzi passano per il paese creando problemi. Sin dalle prime luci dell’alba. Non ce la facciamo più e da 4 anni e mezzo che nessuno è riuscito a trovare un’altra soluzione per mettere in sicurezza questo ponte. Forse è ora di far qualcosa».

Galleria fotografica