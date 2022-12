Incendio e gestione illecita di rifiuti speciali, tre persone denunciate

TOLLERANZA ZERO gio 22 dicembre 2022

SAN SEVERO. Il Corpo di Polizia Locale di San Severo ha portato a termine ben tre operazioni di polizia giudiziaria ambientale in coordinamento con la Procura della Repubblica di Foggia:

Con le accuse di incendio e gestione illecita di rifiuti speciali, la Polizia Locale di San Severo, su ordine della Procura della Repubblica di Foggia, in data 10.12.2022 ha dato esecuzione all’ordinanza di applicazione di 1 misura cautelare personale e reale, emessa dal GIP del Tribunale di Foggia. Nell’ambito delle attività in cui, allo stato delle indagini preliminari, vengono contestati diversi episodi di combustione illecita di rifiuti speciali.

Nello specifico, nei confronti della persona indagata è stata applicata la misura cautelare dell’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria in violazione all’art.256 bis D.Lgs n.152/2006 perché appiccava il fuoco a rifiuti speciali.

Disposta, inoltre, la misura cautelare del Sequestro Preventivo del veicolo utilizzato, allo stato degli accertamenti di indagine, per l’abbandono di rifiuti speciali e la combustione illecita di rifiuti.

Le attività di indagine effettuate hanno permesso di accertare che i rifiuti speciali venivano incendiati in un’area agricola a ridosso della S.S. 16 nell’area tra San Severo e Torremaggiore.

L’accertamento dei fatti delittuosi è stato possibile grazie ad una certosina attività di polizia giudiziaria che si è giovata oltre che dei tradizionali metodi di indagine (osservazioni, pedinamenti, riconoscimenti fotografici) anche di apparati di captazione video;

In data 01.10.2022 è stato eseguito il Decreto di Sequestro Preventivo emesso dal G.I.P. del Tribunale di Foggia.

Il soggetto denunciato, identificato nel corso delle accurate indagini, risponderà del reato p. e p. dall’art. 256 comma 1 D.Lgs n.152/2006 perché, per mezzo del veicolo sottoposto a Sequestro Preventivo, effettuava attività di raccolta, trasporto e smaltimento illecito di rifiuti speciali senza la prescritta autorizzazione.

I rifiuti speciali, consistenti in materiali di tipo edile, venivano abbandonati su un’area ubicata sulla S.P. 27 a ridosso della S.S. 16 tra San Severo e Foggia in C.da Vignali creando una grave situazione di insalubrità ambientale.

Le attività di indagine, sono state condotte attraverso accertamenti e monitoraggi delle aree interessate dalla Polizia Locale di San Severo in coordinamento con la Procura della Repubblica di Foggia;

In data 21.12.2022 è stato eseguito il Decreto di Sequestro Preventivo emesso dal G.I.P. del Tribunale di Foggia di un veicolo utilizzato per abbandono e gestione illecita di rifiuti speciali.

Il soggetto denunciato, identificato nel corso delle accurate indagini, risponderà del reato p. e p. dall’art. 256 comma 1 D.Lgs n.152/2006 perché, per mezzo del veicolo sottoposto a Sequestro Preventivo, effettuava attività di raccolta, trasporto e smaltimento illecito di rifiuti speciali senza la prescritta autorizzazione.

I rifiuti speciali, consistenti in materiali di tipo edile, venivano abbandonati su un’area ubicata sulla S.P. 27 a ridosso della S.S. 16 tra San Severo e Foggia in C.da Vignali creando una grave situazione di insalubrità ambientale.

Si precisa che la posizione delle persone indagate è al vaglio dell’Autorità Giudiziaria e che le stesse, sebbene siano state attinte da gravi indizi di colpevolezza in relazione ai reati per i quali si procede, non possono essere considerate colpevoli sino alla condanna definitiva.