Irrompono in comune e minacciano vice sindaco, denunciati bulgari

SERRACAPRIOLA. “È inaccettabile quanto accaduto ieri presso il Comune di Serracapriola. Stando a quanto segnalatomi dal vicesindaco e segretario cittadino della Lega, Michele Leombruno, un uomo ed una donna di nazionalità bulgara, già denunciati alle autorità competenti per episodi simili nei giorni scorsi, si sarebbero introdotti presso la sede comunale. Qui il primo avrebbe iniziato a minacciare di morte gli assistenti sociali, arrecando danni a cose, fino a giungere all’aggressione fisica di un ragazzo”. Lo denuncia il consigliere regionale della Lega Joseph Splendido.

"Fermato dai Carabinieri, l’uomo è stato denunciato in stato di libertà. Una misura che probabilmente non arreca serenità alla locale comunità poiché è la seconda volta, nel volgere di pochissimi giorni, che la coppia si rende autrice di episodi del genere. A fine novembre è toccato allo stesso vicesindaco, mentre era per strada in compagnia della moglie, di essere aggredito verbalmente e minacciato di danni fisici (“ti taglio la gola” riporta la querela sporta al locale comando dei Carabinieri). Trattasi, quindi, com’è evidente, di soggetti recidivi, che rischiano di continuare a seminare ansie nella comunità e di turbare l’ordinaria quiete. Del fatto ho informato il mio segretario Matteo Salvini. I cittadini di Serracapriola hanno il sacrosanto diritto di non vedersi turbare il diritto alla serenità e alla pacifica convivenza sociale”.