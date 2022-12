Blackout in piazza Monumento e cali di tensione sulla rete elettrica in città

TERMOLI. Blackout in centro a Termoli, dove piazza Monumento è rimasta al buio. Non è stato nemmeno l'unico disagio avvenuto oggi. Stamani è mancata la corrente in via Mascilongo, dalle 10 fino alle 14. I commercianti non potevano utilizzare ne pos, né altro. Uno di loro ci ha anche detto che non c’era stata nessuna segnalazione nei giorni precedenti di una sospensione della corrente elettrica.

Cali di tensione registrati anche in alcune zone periferiche, abbiamo chiesto lumi - è il caso di dire - e pare sia considerata una conseguenza degli extra-consumi provocati dalle luci natalizie. Staremo a vedere...