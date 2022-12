Cadono calcinacci dalla ferrovia, disagi su Tangenziale e fondovalle Sinarca

TERMOLI. Non c'è pace per il territorio costiero in queste ore che precedono il Natale. Ieri sera i disagi per i ripetuti blackout in centro, oggi chiusura di emergenza di parte dello svincolo sul fondovalle Sinarca a causa della caduta di calcinacci dal cavalcavia ferroviario. La circostanza ha imposto anche la chiusura dell’uscita dalla Tangenziale, direzione lungomare Nord. In serata l’impresa di manutentori delle Ferrovie interverrà per la messa in sicurezza a cui seguirà la riapertura al traffico dei tratti di strada temporaneamente interdetti al traffico.

