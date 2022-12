Omicidio alla Vigilia di Natale: moglie uccide il marito in Molise

ISERNIA. Come avvenuto anche lo scorso anno, ancora un delitto, un fatto di sangue, funesta le festività invernali in Molise. Un omicidio si è consumato a Santa Maria del Molise, località in provincia di Isernia.

Coinvolta una coppia di 70enni, con la moglie che ha ucciso il marito. Sul posto i Carabinieri del comando provinciale di Isernia.

Notizia in aggiornamento.