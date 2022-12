Ladri all'opera durante le feste natalizie, due colpi a segno e uno fallito

LARINO. Comprensorio frentano resta nel mirino dei ladri, anche durante le festività natalizie.

Ci sono stati anche appelli di rango istituzionale, per tutelare specie chi abita nelle campagne, ma i malviventi poco sono inclini all’atmosfera del periodo.

Stavolta il bersaglio è stato rappresentato da abitazioni di contrada Montarone, dove in almeno due casi i colpi sono riusciti e uno è stato fallito, complice la presenza dei proprietari in casa, che hanno messo in fuga i banditi.

Si muovono sempre con berline potenti di colore scuro, nella circostanza una Bmw nera, scendono e poi si dirigono verso gli obiettivi che in precedenza hanno individuato.

Immobili messi a soqquadro, come avviene sempre, ambienti rovistati in ogni angolo, col bottino che si compone di contanti, preziosi e oggetti da piazzare qua e là.

Intervenuti sul posto i Carabinieri della compagnia di Larino, per i rilievi di eventuali impronte ed elementi utili alle indagini, con le denunce dei furti poi formalizzate in caserma.

Le testimonianze avrebbero permesso di realizzare l’identikit di almeno uno dei componenti la banda di ladri, e comunque dalle forze dell’ordine resta l’invito generale a segnalare ogni presenza o movimento sospetto.