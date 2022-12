Omicidio della Vigilia di Natale, la 66enne per ora non risponde ai magistrati

Carabinieri a Isernia per l'interrogatorio di garanzia

ISERNIA. Ha scelto di avvalersi della facoltà di non rispondere la 66enne di Santa Maria del Molise, Irma Forte, accusata dell’omicidio del marito, il 71enne Carlo Giancola, trovato morto in casa di via XXV settembre nella mattinata della Vigilia di Natale.

A spiegarlo è stato l’avvocato Demetrio Rivellino, che assieme al collega Giuseppe De Rubertis, ha assunto la difesa legale dell’anziana, ristretta ai domiciliari, presso alcuni familiari.

La sua versione dei fatti sarà fornita, probabilmente, tra qualche giorno, in sede di interrogatorio di garanzia, davanti al Gip. Questa mattina ha incontrato nel comando provinciale dei Carabinieri di Isernia, i suoi legali, Demetrio Rivellino e Giuseppe De Rubertis, ma non ha risposto alle domande del pm del Marco Gaeta, che si sta occupando delle indagini col coordinamento del procuratore capo Carlo Fucci.

Il confronto era fissato alle 11, l’indagata che si trova ai domiciliari a casa di parenti, è stata fatta entrare da un ingresso secondario, mentre i giornalisti erano assiepati davanti al comando ed è lì che, dopo circa un’ora, i legali hanno spiegato lo stato in cui si trova e la scelta della signora di avvalersi della facoltà di non rispondere:

Si è quindi in attesa che venga eseguita l’autopsia sul corpo del 72enne che come spiegato sin dall’inizio dagli inquirenti, riportava delle ferite alla testa. Sarebbero state provocate da un colpo o anche di più inferti con un corpo contundente e i militari dell’Arma stanno compiendo accertamenti anche sull’oggetto divenuto l’arma del delitto.

L’esame autoptico è stato già disposto dalla Procura.