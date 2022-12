Omicidio della Vigilia di Natale, la 66enne confessa

ISERNIA. È terminato poco dopo le 14 l’interrogatorio a Irma Forte, la 66enne di Santa Maria del Molise arrestata per l’omicidio del marito, Carlo Giancola. Secondo le prime indiscrezioni, la donna ha ricostruito quanto avvenuto la mattina della Vigilia di Natale nella sua casa a Santa Maria del Molise. A riferirlo gli avvocati difensori Giuseppe De Rubertis e Demetrio Rivellino dopo l’udienza in Tribunale a Isernia.

Interrogata dal gip Michaela Sapio ha ripercorso quei tragici momenti.

“Si è sottoposta a interrogatorio – hanno detto i legali al termine dell’udienza – fornendo al giudice una serie di elementi per dare un significato, se significato c’è, a una tragedia che ha rovinato la sua famiglia e, come detto da lei, i suoi figli. Si preoccupa soprattutto di loro. Ha ricostruito per bene quello che è successo, almeno per quello che ricorda, perché in queste situazioni, il ricordo non è così nitido”.

Ora si attendono le decisioni del gip in merito alla convalida del fermo e alle misure da adottare.

“La nostra assistita – hanno detto ancora i legali – ha parlato di una situazione complessa e conflittuale con il marito che va avanti da decenni. Come accade in queste situazioni, quando ci si rende conto di quello che è successo. Sono attimi in cui ti passa una vita davanti agli occhi.

Una famiglia semplice, fatta di persone per bene, perché questo va detto – hanno evidenziato ancora – Una tragedia che ha colpito una famiglia. Una morte violenta è sempre una tragedia che nessuno si aspetta. A nostro avviso la signora è riuscita a dimostrare che quello che è accaduto è una tragedia, che non doveva accadere ma che purtroppo è accaduta”.