Cade mentre sta potando un albero, 50enne trasferito in elisoccorso a Teramo

SAN FELICE DEL MOLISE. Un operaio comunale 50enne è rimasto ferito a causa di una caduta avvenuta nella giornata di martedì scorso, a San Felice del Molise. L’uomo era intento a potare un albero, quando è rovinato giù, procurandosi, purtroppo, diverse fratture.

È stato soccorso dal 118 Molise, che l’ha trasportato a Vasto, dove è giunto l’elisoccorso del 118 Abruzzo, con cui è stato trasferito e ricoverato all’ospedale di Teramo. Per fortuna, non è in pericolo di vita.