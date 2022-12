Abbattono con l'auto un lampione per evitare un cane

TERMOLI. Due coniugi su una Opel nuova di zecca, mentre percorrevano viale Padre Pio verso Difesa Grande, per evitare un cane che stava attraversando la strada improvvisamente, hanno perso il controllo del mezzo che ha finito la sua corsa contro un palo dell'illuminazione pubblica.

Per fortuna la velocità era ridotta, comunque l'impatto ha fatto aprire l'Airbag e la signora ricevendo il contraccolpo, ha accusato un dolore allo sterno, tanto da costringere i sanitari del 118 insieme ai volontari e all'ambulanza della Misericordia di Termoli, a trasportarla al pronto soccorso per accertamenti. Sul posto per i rilievi è giunta una pattuglia della Polizia Municipale.

Galleria fotografica