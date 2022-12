Autovettura in fiamme a Campomarino lido

CAMPOMARINO. Incendio di autovettura divampato nella serata di ieri a Campomarino lido, in prossimità del porto turistico. Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco del distaccamento di Termoli. Fortunatamente il conducente della vettura alimentata a gasolio ha avvertito il pericolo in tempo per abbandonare l'abitacolo e segnalare il rogo al 115. Le fiamme hanno divorato completamente il veicolo, per cause in corso di accertamento.