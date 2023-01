Tentata truffa a Guglionesi, parlano le operatrici sociali

GUGLIONESI. A seguito della segnalazione della tentata truffa ai danni di una donna anziana di Guglionesi, l'ufficio servizi sociali, sentendosi chiamato in causa, riporta la sua versione dei fatti.

Dopo la tentata truffa, e il mancato interesse del Municipio nei confronti della donna, a detta dei figli, le assistenti sociali hanno voluto dare la propria versione di quanto avvenuto.

"Intorno le ore 12:00 della giornata di ieri 4 gennaio 2023 si recava presso il comune di Guglionesi la signora "Anna" nome di fantasia, che molto spaventata e in modo confuso raccontava che qualcuno telefonicamente le chiedeva 30mila euro e tutto l’oro in suo possesso in quanto uno dei suoi figli aveva fatto un incidente.

Nel corso della telefonata dall’altra parte, c’era qualcuno che piangeva fingendosi il figlio che supplicava la mamma di dare tutto ciò che le stavano chiedendo per poter tornare a casa.

La signora non fidandosi su quanto riferito e soprattutto spaventandosi molto, ha risposto loro che sarebbe uscita di casa per chiedere aiuto. Chi le stava parlando al telefono ha cercato subito di fermarla dicendole che fuori dal portone c’era ad aspettarla il signor avvocato Coppola affinché gli consegnasse quanto chiesto.

Al momento dell’arrivo in municipio, la signora è stata ricevuta presso l’ufficio alle politiche sociali, dove le due assistenti sociali e i due ragazzi del servizio civile l’hanno accolta cercando di comprenderne il racconto.

Il personale capendo che si trattava di una truffa, ormai in auge dal alcuni anni sul nostro territorio, ha provveduto a tranquillizzare la signora, accertandosi che il figlio “incidentato” fosse in realtà presente presso la sua sede di lavoro a Termoli.

Questo è stato reso possibile grazie all’aiuto del marito di un’assistente sociale che pochi minuti prima si trovava proprio presso il negozio in cui questo lavora e che ne ha confermato la presenza. In seguito si è cercato anche di contattare telefonicamente il figlio ma senza ricevere alcuna risposta perché il luogo in cui lavora non ha copertura telefonica.

Nel frattempo l’altra assistente sociale aveva provveduto ad allertare le forze dell’ordine, chiamando senza ricevere risposta, alle ore 12:10 il maresciallo e alle ore 12:19 il nostro vigile comunale che al momento però era fuori sede, affinché si potesse andare a verificare se ci fosse qualche malvivente in zona.

La signora una volta tranquillizzata e dopo aver ripreso fiato, per questo spiacevole episodio nonché tentata truffa, avendo capito che la voce piangente al telefono non era quella del figlio, ha preferito tornare a casa. Nel primo pomeriggio, al rientro in servizio del vigile, le assistenti sociali hanno provveduto anche a visionare le telecamere per avere un riscontro dell’accaduto".